Les employés de l’Apple Store de Towson dans le Maryland ont voté en faveur de la création d’un syndicat, devenant ainsi les premiers employés du fabricant d’iPhone à être syndiqués aux États-Unis.

Premier syndicat pour un Apple Store américain

Sur les 110 employés de l’Apple Store, 65 se sont prononcés pour et 33 contre. Le syndicat explique dans un communiqué que les employés « ont voté à une écrasante majorité pour rejoindre l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale ». De son côté, le compte Twitter d’AppleCORE (Coalition des employés de distribution d’Apple) indique : « Nous l’avons fait Towson ! Nous avons gagné ! Merci à tous ceux qui ont travaillé dur et nous ont soutenus ! ». Et d’ajouter : « Aujourd’hui nous fêtons ça avec l’association des machinistes. Demain nous continuons la mobilisation ».

Le résultat signifie que les salariés de ce magasin, qui étaient appelés à voter depuis mercredi, devraient créer leur branche au sein du syndicat IAM (Association internationale des machinistes), une fois que l’agence fédérale aura certifié les résultats. Cette victoire fait écho à celle d’un entrepôt d’Amazon à New York en avril. À l’instar d’Apple, Amazon avait tenté de contrer les efforts de syndicalisation, en vain.

Le cas de Towson dans le Maryland n’était pas le premier Apple Store à essayer de se syndicaliser, mais c’est la première tentative qui débouche sur un vote. De leur côté, les travailleurs d’Apple à Atlanta, qui cherchaient à se syndiquer, ont retiré leur demande le mois dernier, invoquant des intimidations.

Déjà des améliorations des conditions de travail annoncées

Dans une vidéo partagée en mai, Deirdre O’Brien, vice-présidente d’Apple chargé des Apple Store, a déclaré que les employés ont le droit de se syndiquer, mais a ajouté que les employés ont également le droit de ne pas se syndiquer. « Nous avons une relation basée sur un engagement ouvert, collaboratif et direct, qui, selon moi, pourrait changer fondamentalement si un magasin est représenté par un syndicat dans le cadre d’une convention collective », a ajouté la responsable.

Au début du mois, Apple avait accepté d’améliorer les conditions de travail pour ses boutiques américaines. Voici les changements annoncés :