Des employés dans les Apple Store aux États-Unis commencent à être agacés de leurs salaires au vu de l’inflation et du fait qu’Apple est l’une des entreprises les plus rentables au monde. Selon le Washington Post, des employés comptent se syndicaliser.

En route vers une syndicalisation des employés Apple

Des groupes d’employés travaillant dans au moins deux Apple Store américains se préparent à déposer des documents auprès du National Labor Relations Board dans un avenir proche. Il s’agit d’une agence indépendante du gouvernement fédéral américain chargée de conduire les élections syndicales et d’enquêter sur les pratiques illégales dans le monde du travail. De surcroit, au moins une demi-douzaine d’autres boutiques en seraient aux premiers stades du processus de syndicalisation.

Le salaire est clairement l’élément qui pousse des employés à se syndicaliser. Actuellement, Apple propose entre 17 et 30 dollars de l’heure selon l’emploi et le lieu de la boutique. Pour certains employés, c’est trop bas au vu de l’inflation. Ils jugent par ailleurs qu’Apple a beaucoup de ressources financières et n’en profite pas pour autant pour augmenter les salaires de manière confortable.

Récemment, Apple a annoncé des hausses de salaires pour les employés des Apple Store américains, mais cela ne concerne pas tout le monde et la hausse est finalement assez légère. Il est souvent question d’un dollar supplémentaire par heure.

Aussi, Apple a récemment décidé d’améliorer les avantages accordés aux employés. C’est pour les conserver, sachant que plusieurs personnes ont déjà quitté l’entreprise à cause du salaire et/ou des conditions de travail.