Apple augmente le salaire des employés dans les Apple Store US

Apple a décidé revoir à la hausse le salaire des employés dans les Apple Store américains. La hausse va de 2% à 10% selon le type d’emploi et la localisation des boutiques, selon Bloomberg.

Augmentation des salaires pour les employés des Apple Store américains

La hausse de salaire dans les Apple Store américains va concerner les vendeurs, le personnel du Genius Bar et d’autres personnes. Certains employés n’auront par contre pas le droit à l’augmentation. Il semblerait que les managers soient exclus par exemple.

Apple augmente les salaires en raison de l’inflation, de la difficulté du marché du travail et des plaintes du personnel concernant les conditions de travail dans le contexte de la pandémie. La plupart des personnes bénéficiant d’une augmentation sont des employés ayant travaillé au sein de l’entreprise avant 2020.

La hausse s’appliquera dès ce mois-ci. Un vendeur rapporte avoir eu le droit à une hausse de 3 dollars, ce qui lui permet de gagner désormais 25 dollars par heure. Pour un Genius qui s’occupe des réparations d’appareils, la hausse fut également de 3 dollars, ce qui lui permet de gagner désormais 24 dollars par heure.

Il y a quelques jours, Apple a amélioré les avantages pour les employés des Apple Store américains. Par exemple, la société va proposer 12 jours de congé de maladie payés, contre six auparavant. Les jours de congé de maladie pourront être utilisés pour des congés de santé mentale, des maladies ou pour emmener des membres de la famille chez le médecin. Apple offrira également davantage de jours de vacances, qui seront disponibles après trois ans d’emploi au lieu de cinq. Pour la première fois, des jours de vacances seront proposés aux employés à temps partiel, Apple leur offrant jusqu’à six jours de vacances payés par an.