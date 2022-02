Apple a décidé d’améliorer les conditions de travail et plus exactement les avantages pour les employés des Apple Store aux États-Unis, rapporte Bloomberg. Certains d’entre eux peuvent surprendre si l’on compare avec les avantages en France ou dans le reste de l’Europe, sachant que nous sommes mieux lotis.

Du mieux pour les employés des Apple Store américains

Apple va désormais proposer 12 jours de congé de maladie payés, contre six auparavant. Les jours de congé de maladie peuvent être utilisés pour des congés de santé mentale, des maladies ou pour emmener des membres de la famille chez le médecin. Apple offre également davantage de jours de vacances, qui seront disponibles après trois ans d’emploi au lieu de cinq. Pour la première fois, des jours de vacances seront proposés aux employés à temps partiel, Apple leur offrant jusqu’à six jours de vacances payés par an.

Aussi, les employés à temps partiel peuvent maintenant bénéficier d’un congé parental rémunéré d’une durée maximale de six semaines et auront la possibilité d’augmenter leur temps de travail pendant les quatre premières semaines de leur retour. Apple offre également aux employés à temps partiel l’accès à des services de garde d’urgence à prix réduit pour les enfants ou les membres âgés de la famille.

Tous ces changements vont être une réalité pour les employés dans les Apple Store aux États-Unis à compter du 4 avril.