Le mouvement est lancé : il ne se passe plus une semaine sans que les employés d’un Apple Store aux Etats-Unis ne décident de former un syndicat. Dans la journée d’hier, le staff d’un Apple Store du Maryland se lançait dans la bataille syndicale (avec en prime une missive à Tim Cook), et aujourd’hui, ce son les employés d’un Apple Store d’Atlanta, en Géorgie qui viennent de décider de la date du vote qui déterminera la création d’un syndicat.

Le vote se déroulera le 2 juin prochain, soit 2 jours à peine avant la WWDC 2022. The Verge croit savoir que le syndicat comprendrait in fine 107 employés de l’Apple Store situé dans le centre commercial Cumberland Mall d’Atlanta. Et là encore, une demande de création de syndicat a été envoyée au National Labor Relations Board. Une fois le syndicat créé, ce dernier demandera immédiatement une augmentation de salaire horaire, de 20 dollars à 28 dollars de l’heure.