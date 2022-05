Après l’Apple Store Grand Central de New York et celui d’Atlanta, c’est au tour des employés de l’Apple Store du Maryland de se lancer dans le syndicalisme. En collaboration avec deux autres syndicats, l’International Association of Machinists (L’association internationale des machinistes) et l’Aerospace Workers (Les travailleurs de l’aérospatiale), les salariés de la boutique ont organisé un vote pour la création d’un syndicat en interne.

Résultat, 65% des employés ont voté en faveur du syndicat, un plébiscite qu’Apple aura sans doute bien du mal contourner avec ses arguments habituels. En plus du vote, les employés du Maryland ont envoyé une missive à Tim Cook l’informant de leur intention de créer la Coalition of Organized Retail Employees (AppleCare) : « Le syndicat a l’intention de déposer des documents auprès du Conseil national des relations de travail dans les prochains jours » est-il précisé d’un ton neutre. Il n’est pas certain que Tim Cook apprécie…