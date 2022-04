Il y du changement dans l’air au pays de l’hyper-capitalisme : les employés de l’Apple Store Grand Central de la ville de New-York tentent de créer un syndicat, ce qui serait une première pour la chaine de boutiques pommées aux Etats-Unis. Plusieurs salariés ont lancé l’initiative « Fruit Stand Workers United » qui consiste à collecter des signatures pour les futurs membres du syndicat, ce dernier étant affilié à Workers United, un grand syndicat américain. Pour information, Workers United a notamment facilité la syndicalisation des employés des boutiques Starbucks. Autant dire qu’Apple ne lui fait pas peur.

Selon plusieurs employés de l’Apple Store Grand Central, la poussée syndicale serait aussi à l’oeuvre dans trois autres boutiques d’Apple. Sur leur site web, les organisateurs de « Fruit Stand Workers United » justifient ainsi la création d’un syndicat chez Apple : « Grand Central est un magasin extraordinaire avec des conditions de travail uniques qui rendent un syndicat nécessaire afin de garantir à notre équipe le meilleur niveau de vie possible dans ce qui s’est avéré être une période extraordinaire avec la pandémie de Covid-19 et l’inflation unique des prix à la consommation sur une seule génération. »

Apple a réagi étrangement à cette initiative syndicale, comme si la situation actuelle ne nécessitait aucune forme d’ajustement : « Nous sommes chanceux d’avoir des membres aussi incroyables de l’équipe de vente au détail et nous apprécions profondément tout ce qu’ils apportent à Apple. Nous sommes heureux d’offrir de très solides rémunérations et des avantages pour les employés à temps plein et à temps partiel, y compris les soins de santé, le remboursement des frais de scolarité, le nouveau congé parental, le congé familial payé, les subventions annuelles en actions et de nombreux autres avantages ». Le paradis en somme…