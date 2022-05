Deirdre O’Brien, la responsable des Apple Store, a partagé une vidéo avec les employés pour tout faire afin qu’ils ne soient pas tentés de se syndicaliser, rapporte Bloomberg. Quelques boutiques américaines ont déjà commencé à le faire, d’où l’envie que cela ne prenne pas de l’ampleur.

Apple veut limiter la syndicalisation des employés en boutiques

Dans la vidéo envoyée aux employés, Deirdre O’Brien déclare que « vous avez le droit de vous syndiquer et vous avez également le droit de ne pas vous syndiquer ». Elle ajoute que si les employés sont confrontés à la décision d’adhérer à un syndicat, elle les invite à « consulter un large éventail de personnes et de sources pour s’assurer que vous comprenez ce que cela pourrait signifier de travailler chez Apple dans le cadre d’une convention collective ». Elle pense par ailleurs que la relation entre Apple et ses employés dans les boutiques pourrait être affectée négativement si ces derniers étaient représentés par un syndicat.

Nous avons une relation basée sur un engagement ouvert, collaboratif et direct, qui, selon moi, pourrait changer fondamentalement si un magasin est représenté par un syndicat dans le cadre d’une convention collective. Et je m’inquiète de ce que cela signifierait de mettre une autre organisation au milieu de notre relation. Une organisation qui n’a pas une compréhension profonde d’Apple ou de notre activité, et surtout, une organisation qui, je crois, ne partage pas notre engagement envers vous.

Elle a expliqué que la mise en place d’augmentations de salaires, de primes et d’autres nouveaux avantages pourrait prendre plus de temps dans une situation syndicale, faisant référence aux primes accordées aux employés de la vente au détail pendant la pandémie. Un syndicat pourrait limiter la capacité d’Apple à mettre en œuvre des « changements immédiats et généralisés » et pourrait « rendre plus difficile pour [Apple] d’agir rapidement pour régler les problèmes » soulevés par les employés.

À ce jour, des Apple Store dans les États de Washington et du Maryland, ainsi que dans les villes de New York et Atlanta ont décidé de se syndiquer. Les employés veulent un salaire plus élevé, davantage de vacances, de meilleures options de retraite et d’autres avantages.