Apple annonce la fermeture de trois de ses Apple Store aux États-Unis, essentiellement parce que la fréquentation connaît une baisse et pour une détérioration des conditions.

Quelques fermetures d’Apple Store américains

La fermeture concerne les Apple Store à Trumbull dans le Connecticut, à Towson dans le Maryland et à Escondido en Californie.

Dans un communiqué transmis à MacRumors, Apple indique :

Chez Apple, nous nous efforçons sans cesse d’offrir un service exceptionnel et des expériences géniales à nos clients. Alors que nous continuons d’investir pour développer et améliorer nos magasins et notre offre à l’échelle mondiale, nous évaluons avec soin nos sites existants afin de nous assurer que nous répondons au mieux aux besoins de nos clients. Suite au départ de plusieurs enseignes et à la détérioration des conditions au Trumball Mall, au Shops at North County et au Towson Town Center, nous avons pris la décision difficile de fermer nos magasins situés sur ces sites. Nos collaborateurs de Trumbull et North County poursuivront leurs fonctions dans les Apple Store situés à proximité. Les employés de Towson pourront postuler aux postes vacants chez Apple conformément à la convention collective. Nous sommes impatients de continuer à servir nos clients dans les magasins voisins, sur Apple.com, via l’application Apple Store, ainsi que chez les revendeurs et prestataires de services agréés Apple dans tous les États.

Il faut se trouve que les trois Apple Store fermés sont chacun situés dans des centres commerciaux qui rencontrent des difficultés, notamment à cause de la baisse du nombre de visiteurs. Qui plus est, l’Apple Store Towson Town Center a été la première boutique Apple aux États-Unis à avoir une collection collective avec la création d’un syndicat.

Néanmoins, il y a plus d’ouvertures que de fermetures. En effet, Apple a ouvert 11 boutiques depuis le début de l’année, dont à Miami et Detroit. Le fabricant d’iPhone a également amélioré 14 de ses enseignes. De plus, il prévoit l’ouverture de son premier Apple Store en Arabie saoudite.