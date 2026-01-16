Apple a accepté de payer une amende de 150 000 dollars à l’État du New Jersey aux États-Unis pour solder des accusations concernant l’affichage défaillant des prix dans ses Apple Store. Cette sanction représente la pénalité la plus lourde jamais infligée par la Division de la consommation de l’État du New Jersey pour une violation de la loi Merchandise Pricing Act, selon le procureur général Matthew J. Platkin.

Une récidive constatée dans 11 Apple Store

L’affaire concerne 11 magasins répartis dans l’État du New Jersey, dont la localisation précise n’a pas été révélée. Le procureur Matthew J. Platkin a fermement condamné ces pratiques, déclarant qu’à une époque de forte inflation, « les consommateurs méritent de savoir ce qu’ils paient ». Il accuse la société de Tim Cook d’avoir laissé ses clients « dans le noir » en violant la loi de manière répétée.

Ce n’est en effet pas une première. Déjà en 2017, un accord amiable avait imposé un premier contrôle de ces mêmes points de vente suite à des problèmes liés aux systèmes d’étiquetage numérique. Les nouveaux contrôles ont révélé que de nombreuses tables de présentation manquaient toujours d’informations tarifaires. Des accessoires courants comme les câbles de charge, les coques de protection pour iPhone ou les appareils audio étaient proposés à la vente sans aucun prix affiché à proximité.

Outre les prix manquants, les enquêteurs ont noté que plusieurs Apple Store omettaient d’afficher clairement leurs politiques de remboursement. En conséquence, le nouvel accord impose à Apple des changements opérationnels stricts.

Désormais, les articles ne pourront être mis en vente que s’ils sont clairement étiquetés. Plus important encore, Apple doit cesser d’obliger les clients à interagir avec un appareil électronique pour découvrir le prix d’un produit, mettant fin à une pratique courante dans ses boutiques. L’affichage visible des conditions de remboursement devient également impératif pour se conformer aux exigences de protection des consommateurs.