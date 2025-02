Apple a officiellement annoncé l’ouverture prochaine d’un Apple Store au centre-ville de Detroit, confirmant ainsi des rumeurs persistantes depuis juin 2024. L’annonce a été faite via un avis de recrutement sur le site web de la future boutique, bien que la date exacte d’ouverture et l’emplacement précis n’aient pas encore été communiqués. Si l’on en croit le Detroit Free Press, il est probable que le magasin occupe deux espaces commerciaux situés entre le 1426 et le 1434 Woodward Avenue, (soit entre un hôtel et l’ancien bâtiment Hudsons désormais siège de General Motors),. Comme pour d’autres Apple Stores récents, un logo personnalisé a été créé pour l’occasion (ce dernier n’est pas encore téléchargeable).

Ce nouvel Apple Store sera le quatrième de la région de Detroit et le septième dans l’État du Michigan, rejoignant ainsi ceux de Novi, Troy et Clinton Township. L’ouverture d’un Apple Store à Détroit, ville américaine longtemps sinistrée, est un indice fort d’un rebond économique du centre-ville, et la preuve que l’investissement des grandes sociétés dans des zones fragiles permet souvent un rebond économique, ne serait-ce que par le retour des embauches (il faut beaucoup d’employés pour un seul Apple Store). Le site du nouvel Apple Store est actuellement géré par Bedrock Real Estate, dont le propriétaire, Dan Gilbert, avait exprimé son souhait d’accueillir un Apple Store dès 2015. Le même Dan Gilbert a également joué un rôle clé dans la création de l’Apple Developer Academy à Detroit en 2021.