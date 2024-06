Détroit est une ville américaine principalement connue pour le triste état de son économie, la région étant en déclin constant depuis des décennies au point que sa population est passée de 1,8 million d’habitants en 1950 à environ 640 000 en 2020. La crise du secteur automobile et la désindustrialisation rapide due à l’émergence de la supply-chain asiatique ont plongé Détroit dans le marasme. Depuis quelques années en cependant, la ville et sa région ont retrouvé quelques couleurs : la municipalité de Détroit a en effet pris la décision de réutiliser les terrains vagues pour y installer des potagers, voire de véritables fermes urbaines. Détroit compte désormais 1400 fermes et est devenue de facto une référence de l’économie « collaborative ».

La devanture de ce qui pourrait être le premier Apple Store de Détroit

Ce « nouveau » Détroit séduirait aussi Apple : si l’on en croit le Detroit Free Press, deux habitants de la ville affirment sous couvert d’anonymat que des ouvriers du bâtiment leur auraient dit qu’ils travaillaient sur un Apple Store. Ces fuites semblent coller avec le fait que des travaux de construction sont en cours entre 1426 et 1434 Woodward, des travaux bien cachés derrière des panneaux interdisant tout coup d’oeil, ce qui ressemble bien aux méthodes d’Apple. Une autre source déclare ne pas pouvoir confirmer l’Apple Store tout en ajoutant que « ce ne serait pas une mauvaise supposition ».

L’installation d’un Apple Store dans l’une des villes les plus sinistrée des Etats-Unis ne serait pas totalement une surprise : Détroit accueille déjà une « académie » de formation mise en place par Apple pour les développeurs des écosystèmes iOS/iPadOS/macOS.