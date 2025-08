Décidément, ça bouge du coté des Apple Store en ce mois de juillet 2025 : après avoir annoncé la fermeture de plusieurs boutiques en Australie et en Chine mais aussi l’ouverture d’autres Apple Store un peu partout dans le monde, la firme de Cupertino annonce aujourd’hui qu’elle fermera temporairement son Apple Store de Las Vegas situé dans The Forum Shops (un centre commercial situé dans le célèbre complexe hôtelier Caesars Palace). La boutique sera ainsi fermée du 9 au 31 août, et plus étonnant, Apple ne fournit aucune explication pour cette fermeture temporaire. Durant cette période, les utilisateurs de produits Apple (ou futurs clients) sont invités à se rendre à la boutique Apple Store Fashion Show situé à un peu plus d’un km de l’Apple Store du Caesars Palace.

L’actualité des Apple Store, longtemps particulièrement stable voire inexistante hormis pour annoncer l’ouverture de nouvelles boutiques, semble s’accélérer depuis plusieurs mois, Apple n’hésitant plus à fermer les boutiques les plus vétustes ou les moins rentables, avec à chaque fois le soucis de recaser les employés concernés. Cette réactivité nouvelle permet sans doute à la chaine commerciale « physique » d’Apple de garder toute son attractivité en collant au plus près des évolutions du marché local (centre commercial moins fréquenté, boutique vieillissante et moins attractive, baisse de la demande globale dans une zone géographique donnée).