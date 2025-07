Apple a décidé de fermer son Apple Store au centre commercial Parkland Mall à Dalian en Chine. C’est assez notable en soi, puisqu’il s’agit de la première fermeture d’un Apple Store en Chine. Cela se fera le 9 août.

Première fermeture d’un Apple Store chinois

« Nous nous efforçons toujours d’offrir une expérience exceptionnelle à tous nos clients, tant en ligne que dans plus de 50 Apple Store répartis dans toute la Chine », a déclaré Apple. « Compte tenu du départ de plusieurs commerçants du centre commercial Parkland Mall, nous avons pris la décision de fermer notre magasin qui s’y trouve ». Le fabricant précise au New York Times : « Nous aimons servir la communauté de Dalian et tous les membres de notre précieuse équipe auront la possibilité de continuer à exercer leurs fonctions chez Apple ».

L’Apple Store qui ferme est l’un des deux magasins d’Apple à Dalian. L’autre, qui est dans le centre commercial Olympia 66, reste ouvert. Les deux boutiques sont relativement proches (environ 10 minutes les séparent).

Quelques difficultés en Chine

Cette fermeture est le dernier signe en date des difficultés que continue de rencontrer l’économie chinoise en raison de la faiblesse des dépenses de consommation. Le gouvernement a investi des sommes considérables dans des programmes visant à stimuler les achats de smartphones, de machines à laver et de véhicules électriques. Les programmes de reprise ont incité les consommateurs à dépenser davantage, mais les économistes estiment que leur impact sur la consommation pourrait être de courte durée.

Ce retrait reflète également les difficultés commerciales persistantes d’Apple en Chine, son deuxième marché au niveau des ventes. Apple a enregistré une baisse de ses ventes en Chine pendant six trimestres consécutifs. L’année dernière, l’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires total de 66,95 milliards de dollars dans le pays d’Asie, soit près de 10 % de moins que son pic de 74,2 milliards de dollars atteint en 2022.