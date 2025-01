Apple vient d’annoncer l’ouverture prochaine d’un nouveau Apple Store au centre commercial MixC Hefei à Hefei, en Chine, ouverture prévue le 18 janvier prochain à 10 h heure locale. Afin de marquer cet événement comme il se doit, la firme de Cupertino a dévoilé un logo Apple personnalisé, disponible sous forme de fond d’écran spécial ainsi qu’un cadran pour l’Apple Watch. Le fond d’écran peut être téléchargé pour l’iPhone, l’iPad et le Mac. Ce dernier, vraiment joli, représente un logo pomme sculpté à la façon de l’art traditionnel chinois (à l’origine ces sculptures étaient en ivoire ou en jade).

En outre et pour rappel, en prévision du Nouvel An chinois qui démarrera plus tard ce mois-ci, Apple proposera des réductions limitées sur une sélection de produits en Chine, du 4 au 7 janvier, plus de détails sur ces offres étant disponibles sur la boutique en ligne (chinoise) du californien. Par ailleurs, la promotion annuelle du Nouvel An japonais d’Apple est déjà en cours, avec par exemple des offres promotionnelles, des réductions voire un AirTag en édition spéciale pour certains achats éligibles.