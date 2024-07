Il y a quelques jours, le directeur des opérations d’Apple, Jeff Williams, a rencontré des responsables chinois qui ont incité Apple à s’impliquer activement dans le processus de modernisation du pays. Sur le fond, Apple n’avait pas besoin de cette piqure de rappel : si l’on en croit ITHome, Apple prévoirait en effet d’étendre les capacités de ses laboratoires de recherche appliquée en Chine. Cette expansion inclut l’amélioration des capacités du Centre de recherche de Shanghai et l’ouverture d’un nouveau laboratoire à Shenzhen plus tard cette année, avec pour objectif de renforcer la coopération avec les fournisseurs locaux.

Bientôt opérationnel, le laboratoire de Shenzhen se concentrera sur les tests de fiabilité, de qualité et d’analyse des matériaux pour des produits tels que l’iPhone, l’iPad et l’Apple Vision Pro. Apple a déjà investi plus de 130 millions d’euros dans ses laboratoires de recherche appliquée chinois, et prévoit d’augmenter sensiblement cet investissement. Ces laboratoires permettent aux équipes d’ingénierie et de design de tester des prototypes, d’apporter des améliorations et de collaborer étroitement avec les fournisseurs pour améliorer l’efficacité et réduire les délais. A noter qu’au cours des cinq dernières années, l’équipe de R&D d’Apple en Chine a doublé de taille, avec des centres de recherche et développement à Beijing, Shanghai, Suzhou et Shenzhen.