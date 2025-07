Apple vient d’annoncer la fermeture définitive en octobre de son magasin situé dans le centre commercial Westfield Hornsby, en Australie. L’entreprise n’a pas renouvelé son bail et propose à tous les employés concernés d’être transférés vers le magasin Apple de Chatswood Chase actuellement en rénovation et dont la réouverture est également prévue pour octobre. Ce futur espace proposera un nouveau design, un comptoir dédié au retrait de commandes en ligne ainsi évidemment qu’un espace pour les ateliers « Today at Apple ».

L’Apple Store de Westfield Hornsby

Cette fermeture permanente s’inscrit dans une stratégie de restructuration régionale, Apple semblant vouloir consolider sa présence au nord de Sydney. Le magasin d’Hornsby, ouvert depuis 2011, sera le cinquième Apple Store à fermer définitivement ses portes en moins de deux ans. A noter que malgré ces quelques fermetures, Apple poursuit globalement son expansion à l’échelle mondiale avec de nouvelles ouvertures de boutiques aux États-Unis, en Europe et en Asie. La firme de Cupertino s’attache aussi à relocaliser ou améliorer les Apple Store existants : toujours en Australie, Apple a ainsi récemment déplacé son magasin de Perth dans un bâtiment historique.