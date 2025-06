Apple a annoncé ce jour l’ouverture prochaine d’un nouvel Apple Store à Perth (Australie). La nouvelle boutique pommée sera située à Forrest Place, dans une rue piétonne très fréquentée. L’Apple Store occupera un bâtiment australien historique situé à l’angle de Forrest Place et de Murray Street, bâtiment initialement construit pour la Commonwealth Bank of Australia et qui abritait jusqu’ici la boutique de vêtements City Beach.

Il s’sagira donc de la seconde ouverture d’un Apple Store à Perth, mais cette première boutique ouverte en 2010 et située sur Hay Street fermera ses portes le mercredi 25 juin, deux jours seulement avant l’ouverture de l’Apple Store de Forrest Place. Toujours aussi peu avare de termes ronflants, Apple décrit son nouveau magasin comme « un carrefour florissant de créativité », le tout avec des liens permettant de télécharger un fond d’écran au style floral. Comme les choses sont bien faites parfois (ironie…). Le fond d’écran fleuri (pour pour iPhone, iPad et Mac) peut-être téléchargé directement sur la page de l’annonce du nouvel Apple Store. La même page propose aussi des liens Apple Music, Apple TV et Apple Books mettant à l’honneur certains artistes d’Australie-Occidentale