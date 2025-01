Apple annonce l’ouverture d’un nouvel Apple Store à Miami. La société en profite pour partager un fond d’écran dédié sur iPhone, iPad et Mac. Bien sûr, il est possible de l’utiliser sur d’autres supports (smartphone et tablettes Android ou PC).

Le nouvel Apple Store est situé au Miami Worldcenter dans le quartier Park West. L’ouverture se fera le 24 janvier. Apple ne communique pas encore l’horaire d’ouverture, mais ce sera probablement à 10 heures.

« Notre toute nouvelle boutique au centre-ville de Miami ouvrira bientôt ses portes », indique Apple sur son site. « Préparez-vous à découvrir une oasis au cœur de la ville, où la nature prospère et la créativité s’épanouit. Nous sommes impatients de voir ce qui fleurira en vous ».

Le Miami Worldcenter, imaginé en 2016 pour remplacer des terrains en face du Kaseya Center, ajoute Apple à sa liste de magasins qui comprend Savage X Fenty de Rihanna, le musée de la glace, lululemon, Sweet Paris Crêperie & Café, Juvia et The Container Store.

Pour ce qui est du fond d’écran, il est disponible aux liens suivants : iPhone, iPad et Mac. De plus, il existe une playlist dédiée sur Apple Music. « Créée de toutes pièces pour refléter les valeurs d’Apple, Miami Worldcenter est le magasin Apple le plus durable, centré sur les principes de conception universelle, tout en créant un espace accueillant où tout le monde est le bienvenu », déclare Apple. « Dans cet esprit, nous avons rassemblé une playlist mettant en scène certaines des stars de la musique latine les plus appréciées de Miami pour nous aider à célébrer l’ouverture du magasin ».