C’est un fait divers vraiment peu banal : des dizaines d’hirondelles arboricoles australiennes, probablement effrayées par l’apparition d’un faucon dans les parages, sont venues s’écraser en panique sur les larges vitres de l’Apple Store d’Adélaïde. Le bilan est lourd puisque l’on compte plusieurs oiseaux morts et de nombreux autres blessés suite à cet incident. Le fait que les vitres des Apple Store soient d’une transparence cristalline a probablement joué un grand rôle dans ce crash massif, les volatiles ayant sans doute estimé qu’ils pouvaient se réfugier à l’intérieur de la boutique afin d’échapper au faucon.

🚨🦅 HORRIFIC BIRD STRIKE INCIDENT IN ADELAIDE

Dozens of native tree martins crashed into Apple store windows in Adelaide, leaving some birds dead and others injured

The incident occurred after birds were spooked by a falcon and flew into large glass windows of the store… pic.twitter.com/vMkofwNQfg

— Info Room (@InfoR00M) April 18, 2025