La réaction a été cinglante : Apple a refusé de reconnaitre le syndicat nouvellement créé dans l’Apple Store de Southampton au Royaume-Uni, une décision qui a eu pour effet de braquer encore plus les employés. Ces derniers font désormais pression pour la reconnaissance statutaire du syndicat sans devoir en passer par l’approbation d’Apple. Ambiance… Les discussions entre les employés et la direction de l’Apple Store ont pourtant démarré depuis plusieurs mois, mais cela s’est avéré insuffisant pour convaincre un Apple arc-bouté sur de simples propositions d’amélioration des conditions de travail (propositions d’ailleurs jugées insuffisantes par la majorité des employés).

La fin de non recevoir est donc désormais actée : le syndicat britannique United Tech and Allied Workers (UTAW) a publié un communiqué affirmant que la direction d’Apple avait refusé de reconnaitre l’UTAW. Les employés vont désormais en passer par une sorte de comité d’arbitrage qui a de grandes chances de reconnaitre le syndicat, une solution extrême et dommageable sachant bien sûr qu’il aurait été préférable que la direction et les employés trouvent un accord commun. A noter que le refus d’Apple n’est pas systématique : la firme de Cupertino a ainsi fini par reconnaitre, sous la pression, le syndicat de l’Apple Store de Glasgow. Il serait intéressant de savoir pourquoi dans ce cas précis aucun accord n’a pu être trouvé entre les deux parties.