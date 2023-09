Le mouvement continue de faire tâche d’huile : les employés de l’Apple Store britannique de Southampton viennent officiellement de demander à la direction du magasin de reconnaitre leur syndicat. Cette requête fait suite aux récriminations des salariés de ladite boutique concernant la perte de qualité du service client et des conditions de travail difficiles (notamment la gestion des heures supplémentaires). Généralement peu encline à reconnaitre les syndicats, Apple a tout de même fini par les accepter dans quelques boutiques, après d’âpres négociations toutefois.

Du côté de l’Apple Store de Southampton, l’heure n’est plus aux tergiversations : « Le personnel de l’Apple Store de Southampton a officiellement informé aujourd’hui la direction du magasin de son désir d’être reconnu comme une main-d’œuvre syndiquée », précise le communiqué corédigé par les salariés. « En tant que membres de United Tech and Allied Workers (UTAW) – la branche nationale des travailleurs de la technologie du CWU – ils (les employés, Ndlr) ont demandé ce que l’on appelle la « reconnaissance volontaire », par laquelle le magasin accepte de reconnaître et de travailler avec le personnel syndiqué comme une seule unité de négociation. »

Sous couvert d’anonymat, les employés de l’Apple Store n’hésitent pas à passer en revue la longue liste de tout ce qui ne pas pas (ou plus) : « Apple Retail est présenté comme l’un des meilleurs employeurs, mais la réalité est celle d’une main-d’œuvre surmenée et malheureuse », déclare ainsi l’un des employés de l’Apple Store. « Ils essaient de nous garder tout gentils avec divers avantages sociaux, mais ne paient pas assez pour la quantité de travail acharné, de compétences et de connaissances requises. » Le même employé affirme que les demandent d’amélioration « sont toujours rejetés avec un faux sourire » par la direction. « C’est pourquoi nous avons décidé de former un syndicat. » poursuit le salarié d’Apple.

Certaines accusations sont un peu plus graves encore. Ainsi, Apple sous traiterait la réparation des produits arrivent dans cette boutique » à une main-d’œuvre contractuelle moins chère dans les grands centres de service », assure l’un des Apple Genius du magasin. « Cela signifie une réduction de la qualité du service et ajoute du temps d’expédition aux réparations. » Apple diminuerait la qualité de service « pour retirer chaque centime possible de ses magasins de détail. » Sans surprise, Apple n’a pas répondu officiellement à cette demande de syndicalisation.