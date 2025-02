Fut un temps, le centre commercial Northbrook Court, situé dans la banlieue de Chicago, était particulièrement prisé des riverains. Mais depuis quelques années, ce lieu de commerce est en déclin accéléré, au point de perdre plusieurs grandes enseignes qui ont préféré s’installer dans des endroits plus fréquentés. Apple a aussi son Apple Store dans le centre commercial Northbrook Court, une boutique qui a subi elle aussi de plein fouet la désaffection des consommateurs. Sans grande surprise donc dans ce contexte, la firme de Cupertino vient d’annoncer la fermeture imminente de sa boutique Apple Northbrook. En 2017, Apple avait déplacé cet Apple Store dans le même centre commercial afin de disposer de plus de place, des investissements qui n’auront donc pas permis de compenser le manque de passage.

La façade de l’Apple Northbrook, l’Apple Store situé dans le centre commercial Northbrook Court dans la région de Chicago

« Chez Apple, nous nous concentrons toujours sur l’offre d’une expérience exceptionnelle à tous nos clients », déclare Apple dans un communiqué « Avec l’évolution des projets de redéveloppement de Northbrook Court Mall et le départ de plusieurs détaillants, nous avons pris la décision difficile de fermer notre magasin à cet endroit. Nous avons adoré servir la communauté de Northbrook pendant près de 20 ans, et nos précieux employés continueront leurs rôles chez Apple. Nous avons hâte d’accueillir nos clients dans l’un de nos huit magasins de la région de Chicago, ainsi que sur Apple.com et l’application Apple Store. »

On notera que les fermetures d’Apple Store son plutôt rares et que ces dernières sont généralement dues à un changement d’emplacement plutôt qu’à des difficultés économiques.