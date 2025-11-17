Alors que les espoirs d’un tout nouveau design de l’Apple Watch pour 2026 grandissaient, une nouvelle fuite vient radicalement tempérer les attentes. Selon le leaker Instant Digital sur Weibo, il ne faudrait s’attendre à aucune refonte esthétique significative avant 2028 au plus tôt.

Un nouveau design pas avant 2028 ?

La rumeur, si elle se confirme, met un sérieux frein aux spéculations. Le leaker suggère que la gamme d’Apple Watch de 2026 ne se différenciera pas notablement des modèles actuels. Apple attendrait l’année suivant le 20e anniversaire de l’iPhone, soit 2028, pour dévoiler un nouveau look pour sa montre connectée.

Cette fuite va à l’encontre de ce que DigiTimes avait annoncé en août, parlant de modifications significatives du design extérieur pour 2026, potentiellement liées à l’intégration de nouveaux capteurs. Beaucoup y voyaient un lien avec le projet de capteur de glycémie non invasif, même si cette technologie est encore loin d’être finalisée.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que des rumeurs d’un nouveau design circulent. Bloomberg avait évoqué il y a longtemps la possibilité d’un boîtier plus fin et d’un nouveau système de bracelet magnétique. Si l’Apple Watch Series 10 a bien inauguré un châssis affiné, le bracelet magnétique n’a jamais vu le jour et l’Apple Watch Series 11 n’a apporté aucun changement visible.

Pour 2026, le changement le plus probable pourrait être invisible. Des fuites de code ont laissé entendre qu’Apple expérimentait l’intégration de Touch ID. Il pourrait cependant s’agir d’une technologie sous l’écran, qui n’aurait donc aucun impact sur l’apparence extérieure de la montre.