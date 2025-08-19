Une fuite accidentelle de code interne d’Apple révèle des projets ambitieux pour l’Apple Watch, notamment l’intégration potentielle de Touch ID et une refonte matérielle significative pour les modèles de 2026. Ces indices, découverts par Macworld dans des lignes de code réservées à un usage interne, suggèrent d’importants changements pour la montre.

Touch ID semble arriver sur l’Apple Watch

Le code fait référence à AppleMesa, le nom de code interne d’Apple pour Touch ID, en lien avec les Apple Watch prévues pour 2026. Cette mention suggère que la fonctionnalité est encore au stade du prototype. Bien que l’implémentation exacte reste floue, Apple détient plusieurs brevets décrivant des solutions possibles : un capteur Touch ID intégré au bouton latéral, un capteur optique sous l’écran ou encore un capteur biométrique placé sous la montre, en contact avec la peau.

Ces pistes indiquent qu’Apple explore activement l’ajout de l’authentification biométrique pour renforcer la sécurité de ses montres connectées, une fonctionnalité inédite pour l’Apple Watch. Cependant, rien ne garantit que cette technologie sera prête pour l’Apple Watch Series 12 ou l’Apple Watch Ultra 4 l’an prochain.

Une refonte matérielle avec la famille « Watch8 »

Le code mentionne également une nouvelle famille de montres, baptisée « Watch8 », qui inclut les modèles N237, N238 (Apple Watch Series 12 avec GPS et cellulaire) et N240 (Apple Watch Ultra 4). Contrairement aux Apple Watch Series 9, 10 et 11, regroupées sous la famille « Watch7 » en raison de similitudes matérielles, cette nouvelle génération marquerait un bond significatif. Les modèles 2026 seraient équipés d’un nouveau processeur, le T8320, contre l’architecture T8310 utilisée depuis deux générations et attendue également pour l’Apple Watch Series 11. Ce changement suggère une amélioration notable des performances.

Une récente fuite de Digitimes corrobore ces indices, évoquant une refonte majeure pour au moins une Apple Watch de 2026, avec des changements esthétiques, de nouveaux capteurs et une compatibilité avec Apple Intelligence. Il semblerait donc bien que les montres d’Apple pour l’année prochaine seront intéressantes.