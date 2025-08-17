Si l’on en croit les informations de Digitimes, au moins un modèle d’Apple Watch prévu en 2026 aura le droit à un nouveau design. Cela devrait donc correspondre à l’Apple Watch Series 12 ou l’Apple Watch Ultra 4.

Un design extérieur repensé avec huit capteurs

Un modèle haut de gamme de l’Apple Watch en 2026 arborera des modifications esthétiques, notamment huit capteurs disposés en anneau, visibles à travers une couverture en verre à l’arrière de la montre. Une image d’un prétendu prototype de l’Apple Watch Series 10, révélée plus tôt cette année, montrait un anneau similaire avec huit lignes blanches, suggérant une possible continuité avec ce design. Bien que le lien exact reste incertain, cette configuration pourrait équiper l’Apple Watch Series 12 ou l’Apple Watch Ultra 4, renforçant les capacités de suivi de santé.

L’ajout de capteurs s’aligne avec l’ambition d’Apple d’intégrer des fonctionnalités santé avancées. Une rumeur persistante évoque une alerte pour l’hypertension artérielle, en développement depuis plusieurs années mais retardée par des défis techniques. Il est peu probable que cette fonctionnalité soit prête pour l’Apple Watch Series 11, qui arrivera le mois prochain, mais elle pourrait arriver avec les modèles de l’an prochain. Ces capteurs supplémentaires pourraient également améliorer la précision des mesures existantes, comme le rythme cardiaque ou l’oxygénation du sang.

Bloomberg avait précédemment mentionné un possible nouveau design avec un boîtier plus fin et un système de bracelet magnétique. Si l’Apple Watch Series 10 est déjà la plus fine à ce jour, le système magnétique n’a pas encore vu le jour, et son arrivée en 2026 reste incertaine.

Apple Intelligence et watchOS 26 : des limites à surmonter

De plus, Digitimes indique que l’Apple Watch Series 11 supportera Apple Intelligence pour une gestion de santé plus intelligente, mais des doutes subsistent en raison des limitations de performance et de RAM des montres connectées.

Avec watchOS 26, certaines fonctionnalités sont annoncées pour être « alimentées par » Apple Intelligence, mais elles dépendront d’un iPhone, ce qui contourne les contraintes matérielles actuelles. Pour 2026, une puce plus puissante pourrait éventuellement permettre une intégration plus robuste de l’IA.