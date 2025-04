Le compte @StellaFudge a partagé des photos d’un prétendu prototype de l’Apple Watch Series 10 disposant d’un capteur de santé au design inédit. Contrairement aux modèles lancés l’année dernière, ce prototype présente une matrice de LED plus petite et un anneau lumineux supplémentaire autour du capteur, anneau dont la fonction reste inconnue. Cet appareil fonctionnait sous une version interne de watchOS 11.1, encore jamais publiée sur un modèle grand public.

Prototype Apple Watch Series 10 with… A very unique health sensor arrangement.

The health sensors got shrunk down a lot and there was an extra light ring around the perimeter. The watch is also running an unreleased build of watchOS11, somewhere between 11.1b5 and 11.1rc. pic.twitter.com/8n06JkQT39

— Stella – Fudge (@StellaFudge) March 31, 2025