Apple expérimente de nombreux projets dans ses laboratoires, dont beaucoup n’arriveront jamais sur le marché. L’un de ces projets restés sans suite est un bracelet en silicone pour Apple Watch doté d’une boucle fermoir en métal. Un prototype de ce bracelet a refait surface, et pour une fois, on regrette un peu qu’Apple ne soit pas allé au bout de son idée.

Here's an Apple Watch band design that never made it into production.

Apple Deployment Band!

The Sport variety is known to come in White and Red (pictured), and a few leather versions exist I n Saddle Brown, Red, and Ultraviolet

Less than 15 are known to exist of all types. pic.twitter.com/i6NHNuYCK1

— Stella – Fudge (@StellaFudge) May 28, 2024