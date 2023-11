Apple a lancé son Apple Watch sur le marché au mois d’avril 2015, mais bien sûr, et comme pour chacun de ses nouveaux « devices », de nombreux prototypes ont jalonné le développement du produit. Des protos d’Apple Watch, on en a déjà vu plus que de raison, mais celui déniché par le grand collectionneur Giulio Zompetti est de loin le plus ancien jamais mis à jour. Ce dernier est en effet sorti des labos d’Apple plus d’un an avant le lancement officiel de la toquante. Le prototype dont il est question date du mois de décembre 2013, alors que jusqu’ici le modèle le plus ancien était de 2014. Evidemment, tout est dans le jus ici, avec notamment un « SwitchBoard » (un « launcher » interne pour le test des prototypes) basé sur la version d’iOS 8 de l’iPod Touch ; on est encore très loin des raffinements de watchOS.

Pour le reste, on retrouve peu ou prou les agencements de composants des autres prototypes déjà exhumés, soit un boîtier en acier inoxydable et des capteurs de fréquence cardiaque tous alignés horizontalement (pour les autres petites particularités visibles, on vous laisse jouer au jeu des 7 différences). Giulio Zompetti affirme en outre que le chargeur de ce prototype, bien qu’extérieurement semblable à celui des Apple Watch actuelles, n’est compatible avec aucun autre modèle. D’autres clichés de cette pièce rare sont visibles à cette adresse.