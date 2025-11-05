Apple TV+ continue de renforcer son catalogue de séries originales avec Safe Houses, un thriller d’espionnage haletant en huit épisodes, adapté du roman éponyme à succès de Dan Fesperman. Le projet sera dirigé par Gideon Raff, créateur récompensé aux Emmy Awards pour The Spy. Ce dernier sera également producteur exécutif sur la série.

Une enquête au cœur des jeux de pouvoir mondiaux

Dans le sillage de l’assassinat d’un haut responsable de la CIA à Madrid, la série suit Sofia Jiménez, une agente en fuite accusée du meurtre, et Elizabeth Winthrop, l’ambassadrice américaine et veuve de la victime. Toutes deux mènent leur propre investigation, chacune guidée par des motivations différentes, mais leurs quêtes parallèles finiront par révéler une conspiration d’envergure internationale capable d’ébranler l’équilibre géopolitique. Le scénario de Safe House explorera au final les conséquences humaines et politiques d’un système d’espionnage qui dépasse ses propres agents

Gideon Raff est de retour pour superviser une superproduction Apple Originals

Une production ambitieuse signée Apple Studios

Coproduite par Apple Studios et le studio indépendant wiip, Safe Houses s’annonce comme une série à grand spectacle. Otto Bathurst (Peaky Blinders) réalisera les premiers épisodes, tandis que Gideon Raff reprendra la mise en scène de plusieurs chapitres et supervisera l’ensemble du projet aux côtés de la productrice Alexandra Milchan. De quoi mettre sur pied l’un des futurs succès de 2026 ?

