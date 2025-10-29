La série Down Cemetery Road fait aujourd’hui ses débuts sur Apple TV+. La plateforme d‘Apple accueille un nouveau thriller ambitieux cette fois porté par la brillante Emma Thompson (Au Nom du Père, Les Vestiges du Jour), pour l’un des rôles les plus marquants de sa très riche carrière.

Une intrigue sombre, entre mystère et suspense

Adaptée du roman éponyme de Mick Herron – à qui l’on doit le roman Slow Horses qui a été lui aussi été porté sur Apple TV -, la série met en scène Emma Thompson dans le rôle de la détective Zoë Boehm, aux côtés de Ruth Wilson, interprète de Sarah Tucker. Le pitch : « Lorsqu’une maison explose dans une banlieue tranquille d’Oxford et qu’une jeune fille disparaît dans la foulée, sa voisine Sarah Trafford (Ruth Wilson) cherche à la retrouver à tout prix et fait appel à la détective privée Zoë Boehm (Emma Thompson). Zoë et Sarah se retrouvent aussitôt au cœur d’une conspiration complexe qui révèle que des personnes que l’on croyait mortes depuis longtemps sont toujours de ce monde, tandis que d’autres bien vivantes rejoignent rapidement l’au-delà. »

Un casting prestigieux et une production soignée

Produit par 60Forty Films, le projet réunit également Morwenna Banks au scénario et Natalie Bailey à la réalisation. Avec ses huit épisodes, la série s’inscrit dans la continuité des œuvres de Mick Herron déjà portées à l’écran, tout en offrant (du moins on l’espère) sa tonalité propre. Les deux premiers épisodes de Down Cemetery Road sont immédiatement disponibles sur Apple TV, et les épisodes suivants seront diffusés à raison d’un tous les mercredi.