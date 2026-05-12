Apple met à jour son application Apple Developer avec comme principale nouveauté une nouvelle interface se basant sur Liquid Glass. On retrouve aussi des autocollants.

Apple Developer se met à Liquid Glass

Liquid Glass est la nouvelle interface d’iOS 26 et Apple s’y met désormais avec son application Apple Developer. On le voit déjà avec l’icône de l’application (ci-dessus) qui a changé. L’icône représente un crayon, un pinceau et une règle qui forment la lettre A, ce qui marque une rupture par rapport à la version précédente, dont le design était plus générique.

Concernant l’application elle-même, elle intègre des éléments de design Liquid Glass : Apple a en effet opté pour une barre de navigation translucide dotée d’un curseur Liquid Glass et d’un bouton de recherche distinct.

Selon Apple, l’application permet également de filtrer les listes par « Non visionnés », « Ajoutés aux favoris » et « Téléchargés », ainsi que par thèmes préférés. La capture d’image lors de l’inscription a également été améliorée.

L’application Apple Developer est disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro et Apple TV.

Comme le nom le suggère, l’application vise surtout les développeurs. C’est là qu’ils peuvent retrouver les actualités, les vidéos et plus encore pour tout ce qui touche le développement d’applications. La mise à jour arrive juste avant la WWDC 2026. Celle-ci aura lieu du 8 au 12 juin, avec la keynote d’ouverture qui sera la plus importante. Celle-ci sera notamment l’occasion de découvrir iOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27.