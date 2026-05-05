Apple a partagé les notes de version pour iOS 26.5 sur iPhone et iPad, ainsi que pour watchOS 26.5 sur Apple Watch. Cela permet de découvrir les nouveautés et correctifs. Cela arrive au même moment de la sortie de la release candidate de chaque système d’exploitation.

Trois nouveautés pour iOS 26.5

Voici les notes de versions pour iOS 26.5 :

La messagerie RCS avec chiffrement de bout en bout (version bêta) dans l’application Messages est disponible auprès des opérateurs compatibles et sera progressivement déployée.

Le fond d’écran « Pride Luminance », qui reflète de manière dynamique un spectre de couleurs, est disponible au téléchargement.

La fonctionnalité « Lieux suggérés » dans Plans affiche des recommandations basées sur les tendances locales et vos recherches récentes.

Nous avons déjà évoqué hier le cas du RCS. Le successeur du SMS profite désormais du chiffrement de bout en bout entre iPhone et les smartphones Android. Cela signifie que ni votre opérateur ni un État ou encore un hacker ne peuvent consulter le contenu de vos messages. Quelques opérateurs sont compatibles au départ, dont les opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile).

Pour ce qui est du fond d’écran Pride Luminance, c’est en lien avec l’Apple Watch et le bracelet Pride 2026. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article.

Enfin, les « Lieux suggérés » dans l’application Plans d’Apple vont surtout servir à afficher des publicités. Le point positif pour nous est que cela concernera d’abord les États-Unis et le Canada. Mais on se doute qu’Apple va activer les pubs dans les autres pays un peu plus tard.

Des correctifs pour watchOS 26.5

Concernant watchOS 26.5, les notes d’Apple mentionnent deux correctifs :

Résout un problème qui pouvait entraîner l’utilisation de SMS au lieu d’iMessage dans l’application Messages sur l’Apple Watch lorsqu’elle était associée à un iPhone avec deux cartes SIM.

Résout un problème qui pouvait empêcher la lecture des alertes sonores de l’application Exercice si le téléphone ne se trouvait pas à proximité de l’Apple Watch.

La version finale d’iOS 26.5 et de watchOS 26.5 pour le public sortira logiquement dans quelques jours, sachant que la release candidate est entre les mains des développeurs et testeurs publics.