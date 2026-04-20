Apple annonce que Johny Srouji, qui était le vice-président des technologies matérielles, devient dès aujourd’hui le responsable général du matériel de l’entreprise. Il succède ainsi à John Ternus qui occupait jusqu’à présent ce poste, mais qui va devenir le patron d’Apple à compter du 1er septembre 2026, succédant à Tim Cook.

Johny Srouji monte en grade chez Apple

Johny Srouji assumera un rôle élargi à la tête du département d’ingénierie matérielle, ainsi que de la division des technologies matérielles. Tim Cook, actuel patron d’Apple, déclare :

Johny est l’une des personnes les plus talentueuses avec lesquelles j’ai eu le privilège de travailler. Il a joué un rôle unique dans la mise en œuvre de la stratégie d’Apple en matière de puces et son influence s’est fait profondément sentir non seulement au sein de l’entreprise, mais aussi dans l’ensemble du secteur. Il a toujours dirigé son équipe avec une habileté et un discernement remarquables, et à maintes reprises, son équipe a mis au point des innovations révolutionnaires qui ont transformé nos produits. Nous avons une chance incroyable de l’avoir à nos côtés en tant que directeur du matériel chez Apple.

Pour sa part, John Ternus déclare : « Johny a été un partenaire formidable au sein de l’équipe de direction et il fera un directeur du matériel exceptionnel. Je me réjouis de continuer à travailler en étroite collaboration avec lui dans nos nouvelles fonctions ».

Le grand public connaît surtout Johny Srouji comme le responsable des puces Apple Silicon dans les iPhone, iPad, Mac et les autres produits.

Johny Srouji a rejoint Apple en 2008 pour diriger le développement d’A4, la première puce conçue par Apple. Avant de rejoindre Apple, il a occupé des postes à responsabilité chez Intel et IBM dans le domaine du développement et de la conception de processeurs.