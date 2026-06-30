Apple préparerait une refonte majeure de l’Apple Watch Series 13 pour 2027, avec un possible nouveau système de fixation qui remettrait en cause la compatibilité des bracelets actuels. Cette fuite surgit alors que l’Apple Watch Ultra 4 est déjà annoncée pour cet automne avec un redesign important.

2027 pourrait marquer une rupture pour les bracelets

L’information la plus marquante concerne donc la gamme principale. Selon les dires du leaker Instant Digital sur Weibo, l’Apple Watch Series 12 prévue en 2026 ne serait qu’une mise à jour mineure, avant une Apple Watch Series 13 décrite comme une « refonte majeure » en 2027. Cette perspective ravive les spéculations apparues dès 2023 autour d’un projet surnommé « Apple Watch X ».

Le scénario évoqué depuis trois ans repose sur un changement du système d’attache des bracelets. Si cette piste se confirme, les bracelets actuels ne seraient plus compatibles avec la future génération. Un tel choix modifierait en profondeur l’Apple Watch.

Le leaker relie explicitement la fuite actuelle à cette ancienne refonte. Il estime même que les acheteurs potentiels ont intérêt à éviter d’investir dès maintenant dans de nouveaux bracelets en vue du modèle de 2027.

Avant ce possible changement de design sur l’Apple Watch Series 13, Apple lancera en septembre une Apple Watch Ultra 4 qui serait revue en profondeur. Cela s’accompagnerait de grands changements sur les capteurs. Les informations restent encore limitées, mais la trajectoire semble claire : Apple préparerait un renouvellement plus profond de sa gamme sur deux ans.