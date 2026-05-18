L’Apple Watch Ultra 4 aurait le droit à un nouveau design, mais aussi à une nouvelle étape sur le terrain de la santé avec une fonction de détection de l’hypertension plus ambitieuse que ce que la gamme propose aujourd’hui, selon Digitimes.

Le point le plus intéressant, ce n’est peut-être pas l’idée d’un capteur totalement inédit. La nouveauté reposerait encore sur le capteur optique cardiaque placé au dos de la montre, capable d’analyser la réaction des vaisseaux sanguins à chaque battement afin de repérer des schémas anormaux et de déclencher une alerte. Ce qui change, c’est la manière dont Apple semble vouloir transformer un capteur déjà présent en fonction plus sérieuse.

C’est aussi ce qui rend la frontière avec les notifications d’hypertension assez floue. Apple avait déjà proposé avec watchOS 26 une fonction liée à l’hypertension qui s’appuie elle aussi sur l’analyse des réponses vasculaires, mais sur des périodes de 30 jours. Ici, l’impression qui se dégage est celle d’une version plus avancée pour le suivi de la santé.

Le nouveau design, lui, pourrait rendre ce changement beaucoup plus visible. Une précédente fuite évoquait déjà une montre revue extérieurement, avec huit capteurs disposés en anneau au dos du boîtier. Cette fois, la formulation devient plus franche : on ne parle plus d’un ajustement notable, mais d’une refonte complète accompagnée d’une amélioration sensible des fonctions de détection.

Apple prépare déjà l’étape d’après

Cette montée en puissance sur la tension ne serait qu’une étape intermédiaire. Une fois ce cap franchi, la prochaine grande étape resterait la mesure non invasive du glucose, un objectif qu’Apple poursuit depuis des années mais qui reste lui aussi suspendu aux validations des autorités.

Sur le plan industriel, ce repositionnement pourrait rapidement se voir. Les observateurs cités par Digitimes parlent d’une hausse possible des expéditions de 20 à 30 % par rapport à 2025, pendant que Taiwan-Asia Semiconductor (TASC), fournisseur exclusif des composants de capteurs pour Apple Watch, se préparerait à de gros volumes de commandes dès juillet.

Si ce calendrier tient, Apple présentera l’Apple Watch Ultra 4 en septembre aux côtés de l’Apple Watch Series 12, des iPhone 18 Pro et de l’iPhone Ultra pliable.