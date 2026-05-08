24 heures après quelques pays, Apple pense à la France en baissant le prix des Apple Watch sur son Apple Store Éducation. C’est valable pour les Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 et Apple Watch Ultra 3.

Des remises jusqu’à 11 % pour les Apple Watch

Ainsi, l’Apple Store Éducation en France propose l’Apple Watch SE 3 à 249 euros au lieu de 269 euros normalement, soit une remise d’un peu plus de 7 %. Pour l’Apple Watch Series 11, le prix tombe à 399 euros contre 449 euros normalement. Ici, la remise est de 11 %. Et pour l’Apple Watch Ultra 3, le prix est de 809 euros au lieu de 899 euros, soit une remise de 10 %.

Les prix réduits sont disponibles dès maintenant si vous êtes un étudiant ou un enseignant. L’Apple Store en ligne effectue une vérification via UNIDAYS pour s’assurer que vous êtes bien un étudiant. C’est le même processus pour l’achat des autres produits à prix réduit.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’Apple Store Éducation sert à proposer aux étudiants, enseignants et personnels de l’éducation des prix réduits sur certains produits Apple, surtout les Mac et certains iPad, afin de faciliter l’achat d’équipement adapté aux études ou à l’enseignement. Il permet aussi de profiter d’offres spéciales au cours de l’année, comme l’opération Back to School, avec avantages supplémentaires sur l’assurance AppleCare+ ou des cartes cadeaux selon les cas.