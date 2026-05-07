Apple propose désormais ses Apple Watch Series 11, Apple Watch SE et Apple Watch Ultra 3 depuis son Store Éducation dans plusieurs pays, ce qui permet d’avoir une remise sur le prix des montres connectées.

Un prix pour les étudiants avec les Apple Watch

Les pays concernés par les remises sont :

Australie

Chine

Corée du Sud

Hong Kong

Japon

Malaisie

Singapour

Taïwan

Thaïlande

Vietnam

En Australie par exemple, l’Apple Watch Series 11 coûte normalement 679 dollars australiens, mais on la retrouve à 609 dollars australiens sur le Store Éducation. Cela représente une remise de 10 %. Pour l’Apple Watch SE 3, le prix tombe à 369 dollars australiens contre 399 dollars australiens normalement. Et pour l’Apple Watch Ultra 3, le prix est de 1 259 dollars australiens contre 1 399 dollars australiens normalement. En France, le Store Éducation liste bien les Apple Watch, mais il n’y a pas de remise particulière.

De plus, en Australie et à Hong Kong, Apple met en place une procédure de vérification en ligne via UNiDAYS, le système de vérification qu’Apple utilise déjà dans plusieurs pays. L’application et le site d’UNiDAYS permettent aux étudiants et aux enseignants de vérifier leur statut académique à l’aide d’une adresse e-mail fournie par leur établissement, d’une pièce d’identité avec photo d’étudiant ou de membre du personnel ou de tout autre document scolaire valide. Une fois leur éligibilité confirmée via UNiDAYS, les étudiants et les enseignants peuvent acheter une Apple Watch et d’autres appareils Apple aux tarifs réduits.