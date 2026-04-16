Apple s’apprête à raccourcir une procédure de SAV jusque-là particulièrement lourde pour l’Apple Watch. Plus tard ce mois-ci, les Apple Store et les réparateurs agréés pourront restaurer le logiciel d’une Apple Watch directement sur place, sans passage systématique par un centre de réparation, comme le rapporte MacRumors.

Un SAV plus efficace pour l’Apple Watch

Jusqu’à présent, une Apple Watch impossible à restaurer via un iPhone devait être expédiée vers un centre de réparation Apple. Le client devait alors attendre l’envoi, la prise en charge au dépôt, puis le retour de la montre, sans solution de réparation logicielle directement en magasin.

Le changement vise précisément cette panne intermédiaire, celle qui ne relève pas forcément d’un défaut matériel, mais qui dépasse la restauration sans fil accessible au grand public.

Les Apple Store et les réparateurs Apple agréés pourront utiliser un dock de réparation pour Apple Watch relié à un Mac afin de restaurer le logiciel de la montre. Cette évolution doit accélérer nettement les réparations liées au système.

Apple a proposé une restauration sans fil via l’iPhone avec watchOS 8.5 et iOS 15.4, mais cette option reste limitée. Elle ne fonctionne que lorsqu’un message de restauration s’affiche sur l’Apple Watch.

Dès que cette procédure ne suffit plus, l’intervention devient aujourd’hui impossible en boutique. Les mises à jour ratées, les appareils bloqués et les redémarrages constants ne peuvent pas être corrigés avec l’iPhone seul.

Le retrait du port de diagnostic explique le problème

Les premières Apple Watch disposaient d’un port de diagnostic utilisable en magasin pour certaines opérations logicielles. Il se trouve qu’Apple a supprimé ce port avec l’Apple Watch Series 7, puis a basculé vers un processus de restauration sans fil.

Cette transition a eu un effet concret sur le SAV. Après la disparition du port, les réparations logicielles les plus complexes ont dû être transférées vers les centres de réparation Apple, ce qui a transformé des pannes purement logicielles en procédures plus longues et plus contraignantes pour les clients.