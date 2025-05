Après une disponibilité sur l’Apple Store en ligne, le bracelet Pride 2025 d’Apple pour l’Apple Watch est maintenant disponible à l’achat dans les boutiques physiques du fabricant.

L’annonce initiale du bracelet remonte à la semaine dernière. Voici comment Apple le présente :

Mettant à l’honneur la force, la beauté et l’individualité de la communauté LGBTQ+, le Bracelet Sport Pride Edition de cette année et son cadran Harmonie Pride assorti présentent des bandes de couleur arc-en-ciel éclatantes de forme et de taille différentes.

Les bandes de couleurs vives s’inspirent de la palette chromatique des différents drapeaux des Fiertés. Le noir et le marron mettent à l’honneur les communautés noires et latines ainsi que les communautés touchées par le VIH/SIDA. Le bleu clair, le rose et le blanc représentent les personnes trans et non-binaires.

Chaque bracelet est fabriqué à partir de bandes en fluoroélastomère coloré haute performance qui sont assemblées à la main et moulées en une seule pièce par compression, créant ainsi de subtiles et sublimes variations. Aucun bracelet n’est identique à un autre, à l’image de tous les membres uniques qui composent la famille LGBTQ+. En guise de touche finale, son système innovant de fermeture à clou et passant arbore l’inscription « Designed with pride in California », gravée au laser.