Après la présentation il y a deux semaines, Apple met en vente le bracelet Pride 2024 pour l’Apple Watch. Il est disponible dès maintenant sur l’Apple Store en ligne.

Lors de la présentation au début du mois, Apple disait que le bracelet « évoque la force et la beauté des communautés LGBTQ+ avec un design vibrant et fluorescent inspiré de plusieurs drapeaux de la fierté, et comporte une patte gravée au laser sur laquelle on peut lire « PRIDE 2024 ». Les couleurs noir et marron symbolisent les communautés noires, hispaniques et latines, ainsi que les personnes touchées par le VIH/sida, tandis que les teintes rose, bleu clair et blanc représentent les personnes transgenres et non binaires ».

Aujourd’hui, le fabricant ajoute :

Grâce à son design extensible unique, chaque bracelet est ultra-confortable et particulièrement facile à enfiler ou à retirer. Les 16 000 filaments de polyester colorés sont entrecroisés autour de fils de silicone ultra-fins pour un bracelet sur mesure disponible dans plusieurs tailles. Le bracelet offre une sensation de douceur et de texture au toucher et il résiste à l’eau comme à la transpiration. Le message « Pride 2024 » est gravé au laser sur les fixations.

Le bracelet Boucle unique tressée Pride 2024 est disponible à l’achat sur l’Apple Store en ligne au prix de 99€. Il est compatible avec les boîtiers d’Apple Watch de 41 et 45 mm.