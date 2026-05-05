Apple a réuni des centaines d’industriels américains dans le Michigan pour le premier Spring Forum de sa Apple Manufacturing Academy. Le message était clair : l’intelligence artificielle industrielle n’est plus seulement un sujet de formation, mais un ensemble de méthodes déjà testées sur le terrain par des PME accompagnées par le programme.

Le forum, organisé à l’université d’État du Michigan, était le plus important à ce jour pour cette académie lancée l’an dernier. Une large place a été donnée aux démonstrations concrètes, avec notamment la visite de Block Imaging, une entreprise spécialisée dans la maintenance et le reconditionnement d’équipements d’imagerie médicale, venue montrer comment les enseignements du programme sont utilisés directement dans ses opérations.

L’intérêt de l’événement tenait justement à ce passage entre la formation et la mise en œuvre. Apple n’a pas seulement aligné des prises de parole sur l’IA dans l’industrie, mais a cherché à montrer des usages déjà intégrés dans les méthodes de travail, la productivité et la qualité de production.

Sur le campus, des représentants de McKinsey, Magna, LightGuide et Medtronic ont abordé des sujets comme l’IA physique dans l’industrie ou les difficultés liées au déploiement à grande échelle. Priya Balasubramaniam, vice-présidente des opérations produits d’Apple, a aussi participé à un échange sur l’effet de l’IA dans les opérations industrielles et sur les compétences attendues dans une économie de plus en plus automatisée. Elle a déclaré :

Nous avons créé l’Apple Manufacturing Academy en collaboration avec l’université d’État du Michigan parce que nous souhaitions mettre des techniques de fabrication de pointe à la disposition des industriels américains. Notre objectif était de créer des applications concrètes qui aident les entreprises à améliorer leur productivité et leur efficacité. Nous sommes ravis de voir que Block Imaging et les autres entreprises participantes mettent désormais à profit ce qu’elles ont appris au sein de l’académie pour obtenir d’excellents résultats

Une vitrine pour l’engagement industriel d’Apple aux États-Unis

Apple rattache cette initiative à son engagement de 500 milliards de dollars aux États-Unis. L’Apple Manufacturing Academy est un programme gratuit qui met en relation des ingénieurs Apple et des experts de l’université d’État du Michigan avec des petites et moyennes entreprises cherchant à adopter des techniques d’IA et d’industrie intelligente.

Le groupe insiste aussi sur l’effet déjà produit par le dispositif. Plus de 150 entreprises ont été accompagnées à travers des dizaines de sessions en présentiel et le programme s’est récemment étendu au virtuel, avec l’ambition de toucher des sociétés dans tout le pays.