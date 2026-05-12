Apple annonce en ce jour que son service Tap to Pay sur iPhone est maintenant disponible en Afrique du Sud. Cela intervient peu de temps après l’arrivée en Malaisie.

Maintenant Tap to Pay en Afrique du Sud

Avec Tap to Pay, un commerçant peut simplement utiliser son iPhone pour encaisser les clients. Il suffit de poser la carte bancaire sur le smartphone pour effectuer un paiement sans contact ou utiliser un service comme Apple Pay avec son iPhone ou Apple Watch. Cela fonctionne également avec les autres plateformes, dont Google Pay et Samsung Pay.

En Afrique du Sud, iStore Pay et Yoco sont les premières plateformes à supporter Tap to Pay. La liste s’agrandira avec le temps. Aussi, Tap to Pay prend en charge les cartes de crédit et de débit sans contact des principaux réseaux de paiement, dont American Express, Mastercard, et Visa.

Tap to Pay nécessite d’avoir au moins un iPhone XS. Le service est maintenant disponible dans un peu plus de 20 pays. D’autres s’ajouteront à la liste au fil des mois et des trimestres, le temps qu’Apple négocie avec des partenaires locaux. Le service a fait ses débuts aux États-Unis en février 2022. Pour la France, la disponibilité remonte à novembre 2023.