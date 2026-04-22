Apple poursuit l’expansion internationale de ses services financiers avec le lancement de Tap to Pay sur iPhone en Malaisie. La fonctionnalité permet désormais aux commerçants du pays d’utiliser un simple iPhone comme terminal de paiement sans contact, sans lecteur de carte supplémentaire ni matériel dédié.

Le téléphone remplace le terminal de paiement

Avec Tap to Pay, un commerçant peut accepter Apple Pay, des cartes bancaires sans contact et d’autres portefeuilles numériques directement depuis un iPhone compatible. Apple insiste sur la simplicité du geste : il suffit au client d’approcher sa carte, son iPhone ou son Apple Watch du téléphone du vendeur pour que la transaction s’effectue via la puce NFC. L’entreprise rappelle aussi que « toutes les transactions sont chiffrées et traitées à l’aide du Secure Element », et qu’Apple « ne sait ni ce qui est acheté ni qui l’achète ».

Un lancement appuyé par plusieurs partenaires locaux

Pour démarrer en Malaisie, Apple s’appuie sur plusieurs plateformes de paiement, soit ADAPTIS, Fiuu, HitPay, Stripe et Zoho. Le groupe précise également que la fonctionnalité arrivera bientôt dans son propre magasin Apple The Exchange TRX. Cette mise en place globale montre que Cupertino ne se contente plus de vendre un système de paiement mobile mais fournit désormais une infrastructure d’encaissement légère directement aux marchands.

Une expansion mondiale qui continue de s’accélérer

L’arrivée en Malaisie s’inscrit dans une stratégie de dépliement du service déjà bien avancée. Depuis son lancement initial aux États-Unis en 2022, Tap to Pay sur iPhone s’est progressivement étendu à de nombreux marchés. En voici la liste complète :

Autriche

Australie

Belgique

Canada

Croatie

Chypre

République tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Gibraltar

Hongrie

Irlande

Italie

Liechtenstein

Lituanie

Lettonie

Luxembourg

Malte

Malaisie

Nouvelle-Zélande

Norvège

Pologne

Portugal

Roumanie

Singapour

Espagne

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse

Pays-Bas

Royaume-Uni

États-Unis