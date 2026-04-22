Apple déploie Tap to Pay sur iPhone en Malaisie et renforce sa stratégie de paiement mobile en Asie
Apple poursuit l’expansion internationale de ses services financiers avec le lancement de Tap to Pay sur iPhone en Malaisie. La fonctionnalité permet désormais aux commerçants du pays d’utiliser un simple iPhone comme terminal de paiement sans contact, sans lecteur de carte supplémentaire ni matériel dédié.
Le téléphone remplace le terminal de paiement
Avec Tap to Pay, un commerçant peut accepter Apple Pay, des cartes bancaires sans contact et d’autres portefeuilles numériques directement depuis un iPhone compatible. Apple insiste sur la simplicité du geste : il suffit au client d’approcher sa carte, son iPhone ou son Apple Watch du téléphone du vendeur pour que la transaction s’effectue via la puce NFC. L’entreprise rappelle aussi que « toutes les transactions sont chiffrées et traitées à l’aide du Secure Element », et qu’Apple « ne sait ni ce qui est acheté ni qui l’achète ».
Un lancement appuyé par plusieurs partenaires locaux
Pour démarrer en Malaisie, Apple s’appuie sur plusieurs plateformes de paiement, soit ADAPTIS, Fiuu, HitPay, Stripe et Zoho. Le groupe précise également que la fonctionnalité arrivera bientôt dans son propre magasin Apple The Exchange TRX. Cette mise en place globale montre que Cupertino ne se contente plus de vendre un système de paiement mobile mais fournit désormais une infrastructure d’encaissement légère directement aux marchands.
Une expansion mondiale qui continue de s’accélérer
L’arrivée en Malaisie s’inscrit dans une stratégie de dépliement du service déjà bien avancée. Depuis son lancement initial aux États-Unis en 2022, Tap to Pay sur iPhone s’est progressivement étendu à de nombreux marchés. En voici la liste complète :
Autriche
Australie
Belgique
Canada
Croatie
Chypre
République tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Gibraltar
Hongrie
Irlande
Italie
Liechtenstein
Lituanie
Lettonie
Luxembourg
Malte
Malaisie
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Singapour
Espagne
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Pays-Bas
Royaume-Uni
États-Unis