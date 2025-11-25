L’application de messagerie ultra-sécurisée Signal (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) ajoute une fonctionnalité longtemps attendue par les utilisateurs d’iPhone : les sauvegardes chiffrées. Cette nouveauté permet de restaurer facilement ses messages en cas de perte, de vol ou de changement d’appareil, sans renoncer au strict respect de la vie privée qui fait la réputation de la plateforme.

Deux formules de stockage pour s’adapter à chaque usage

Signal propose désormais un modèle à deux niveaux. L’offre gratuite inclut jusqu’à 100 Mo de sauvegarde, couvrant messages, photos, vidéos et documents conservés sur les 45 derniers jours. Pour les utilisateurs les plus actifs, l’abonnement à 1,99 euros par mois ouvre la voie à une archive complète des conversations et jusqu’à 100 Go de médias, sans aucune limite de durée.

Une clé de récupération à garder précieusement

Les sauvegardes sont protégées par un chiffrement de bout en bout. Chaque appareil génère une clé de récupération de 64 caractères, indispensable pour restaurer les données. Signal insiste : si cette clé est égarée, aucune récupération n’est possible. « Nous ne pouvons pas accéder à vos sauvegardes, ni vous aider à les déverrouiller », rappelle l’entreprise, fidèle à son credo de confidentialité absolue.

Une activation simple et des ambitions élargies

L’activation s’effectue directement dans l’application, via le menu Réglages puis Sauvegardes, avant de sélectionner “Configurer” et “Activer les sauvegardes”. La fonctionnalité avait déjà été lancée sur Android au mois de septembre. Signal confirme en outre travailler sur une intégration similaire pour son application desktop.

À terme, la messagerie souhaite permettre le transfert fluide de l’historique entre iPhone, Android et ordinateur, un chantier technologique certes complexe mais aussi très demandé par les utilisateurs.