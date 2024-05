WhatsApp annonce le déploiement d’une nouvelle interface pour son application, aussi bien sur iOS que sur Android. C’est un moyen de rassembler les deux versions, avec notamment la barre de navigation qui est maintenant en bas sur Android, comme c’était déjà le cas sur iOS.

Avec cette mise à jour, WhatsApp adopte le vert comme couleur d’accentuation de l’application. Des éléments tels que les badges de notification et les boutons apparaîtront désormais en vert.

Pour le mode sombre, WhatsApp indique avoir modifié les couleurs pour offrir un contraste plus élevé et des tons plus sombres afin de réduire la fatigue oculaire dans les environnements peu éclairés. Les icônes et les illustrations ont également été mises à jour avec un style plus arrondi. L’application a aussi reçu de nouvelles animations et de nouveaux fonds d’écran de discussions.

we’re rolling out design updates to give WhatsApp a fresh new look, while keeping it familiar + easy to use 🤩 here are some ways it’s changing ⬇️

•⁠ ⁠updated layout and icons that that help you find what you need faster

•⁠ ⁠new illustrations with added animation to… pic.twitter.com/pFu0cfxpWY

— WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2024