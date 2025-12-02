Apple étend une nouvelle fois son écosystème de paiement : Tap to Pay (sur iPhone) est désormais disponible à Singapour. Pour rappel, cette fonctionnalité transforme n’importe quel iPhone récent en terminal de paiement sans contact, permettant ainsi aux commerçants – du petit vendeur indépendant aux grandes enseignes – d’accepter les paiements bancaires et les portefeuilles numériques en toute simplicité.

Un système sécurisé, sans matériel additionnel

Tap to Pay repose sur la technologie NFC de l’iPhone pour authentifier les transactions de manière sécurisée et sans nécessiter de lecteur physique. Les paiements via Apple Pay, cartes bancaires sans contact ou portefeuilles tiers sont pris en charge avec un chiffrement intégral. Apple rappelle que la société ne collecte aucune donnée sur l’achat ou l’identité du client, ce qui assure – à priori – une confidentialité totale.

Large compatibilité et accessibilité renforcée

Pour utiliser le service, les commerçants doivent simplement enregistrer la transaction dans l’app partenaire, puis présenter l’iPhone au client. Ce dernier valide le paiement comme lors d’un achat classique via Apple Pay. La saisie du code PIN est également supportée, avec des options d’accessibilité adaptées. Tap to Pay fonctionne sur tous les iPhone à partir du modèle XS.

Écosystème local et déploiement mondial

À Singapour, la fonctionnalité est d’abord supportée par Adyen, Fiuu, HitPay, Revolut, Stripe et Zoho. Apple précise que Grab rejoindra la liste début 2026. Le service est désormais actif dans 50 pays et continue de s’étendre au rythme des partenariats financiers et réglementaires.

Apple continue donc de renforcer sa position dans le secteur du paiement mobile et consolide sa stratégie consistant à simplifier l’encaissement tout en misant sur la sécurité et une totale intégration à l’iPhone.