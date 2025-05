Quelques semaines à peine après l’arrivée de Tap to Pay dans 9 pays européens (Suisse, Bulgarie, Finlande, Hongrie, Liechtenstein, Portugal, Pologne, Slovaquie et Slovénie), Apple remet le couvert sur le vieux continent avec cette fois 8 nouveaux pays desservis, soit la Belgique le Luxembourg, le Danemark, la Croatie, Chypre, la Grèce, l’Islande et Malte. Après cette nouvelle salve, l’Europe est presqu’à 100% compatible avec le service d’Apple sachant que la France dispose déjà de Tap to Pay depuis plus de 2 ans.

Pour rappel, Tap to Pay permet d’utiliser son iPhone comme un terminal de paiement via la puce NFC. Le client peut alors payer en rapprochant sa carte bancaire ou son iPhone (via Apple Pay) de l’iPhone/Terminal du vendeur. Il s’agit donc d’une solution destinée essentiellement aux professionnels et en l’occurrence aux commerçants. En Belgique, Tap to Pay sera compatible avec Adyen, Axepta, Mollie, myPOS, Pay.nl, Revolut, Stripe, SumUp, Viva, et Worldline (ouf) tandis que la donne est un peu moins riche au Luxembourg (Adyen, Mollie, Revolut, Stripe, SumUp, Viva, et Worldline). Toutes les cartes bancaires ou presque sont acceptées (American Express, Discover, Mastercard, et Visa).