Apple poursuit la disponibilité de Tap to Pay sur iPhone et le rend maintenant disponible en Nouvelle-Zélande. Le précédent déploiement a concerné plusieurs pays européens. La France y a le droit depuis novembre 2023.

Avec Tap to Pay, un commerçant peut simplement utiliser son iPhone pour encaisser les clients. Il suffit de poser la carte bancaire sur le smartphone pour effectuer un paiement sans contact ou utiliser un service comme Apple Pay avec son iPhone ou Apple Watch. Cela fonctionne également avec les autres plateformes, dont Google Pay et Samsung Pay.

Dès aujourd’hui, Adyen, ANZ Bank, Stripe, Windcave et Worldline sont les premières plateformes de paiement en Nouvelle-Zélande à proposer Tap to Pay sur iPhone. Les applications de paiement me&u et Timely proposeront également Tap to Pay sur iPhone dès le lancement. La fonction sera disponible dans toute la Nouvelle-Zélande chez des commerçants tels qu’Air New Zealand, Lorna Jane et R.M.Williams. Cela prend en charge les cartes de crédit et de débit sans contact des principaux réseaux de paiement, notamment American Express, Discover, JCB, Mastercard et Visa.

Tap to Pay nécessite d’avoir au moins un iPhone XS. Le service est maintenant disponible dans près de 20 pays. Il a fait ses débuts aux États-Unis en février 2022.