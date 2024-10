Tap to Pay, le système qui transforme l’iPhone en terminal de paiement (TPE), s’étend un peu plus en Europe avec le lancement dans cinq pays supplémentaires. On retrouve l’Autriche, la République tchèque, l’Irlande, la Roumanie et la Suède. La France y a déjà le droit depuis novembre 2023.

Avec Tap to Pay, un commerçant peut simplement utiliser son iPhone pour encaisser les clients. Il suffit de poser la carte bancaire sur le smartphone pour effectuer un paiement sans contact ou utiliser un service comme Apple Pay avec son iPhone ou Apple Watch. Cela fonctionne également avec les autres plateformes, dont Google Pay et Samsung Pay.

À partir d’aujourd’hui, Adyen, SumUp et Viva.com sont les premières plateformes de paiement à proposer Tap to Pay sur iPhone dans les cinq pays européens. Global Payments avec Erste Bank est disponible en Autriche, en République tchèque et en Roumanie ; Stripe est disponible en Autriche, en République tchèque, en Irlande et en Suède ; Nexi est disponible en Autriche et en Suède ; Revolut est disponible en Autriche et en Irlande ; myPOS et PAYONE sont disponibles en Autriche ; et Zettle by PayPal est disponible en Suède.

Hobex en Autriche, BOI Payment AcceptanceGlobal Payments et Square en Irlande, et Surfboard Payments en Suède permettront bientôt à leurs clients d’utiliser Tap to Pay sur iPhone.

Tap to Pay nécessite d’avoir au moins un iPhone XS. Le service est maintenant disponible dans 17 pays. Il a fait ses débuts aux États-Unis en février 2022.